MSU names Dean’s List, President’s list scholars for spring 2025 Published 2:00 pm Wednesday, July 2, 2025

arned a grade-point average of 3.5-3.79 on a 4.0 scale, while completing at least 12 semester hours with no incomplete grades or grades lower than a C. President’s List students must have earned a 4.0 GPA with the same requirements. Area students on these lists included:

Dean’s List

Bogue Chitto — Lauren Moak, Thomas Sasser

Brookhaven — Riley Barker, Josh Brown, Brittany Catchings, Price Chance, Allison Covington, Xavier Gayten, Dawson Hester, Lauren Peters, Ashton Roberson, Riley Whittington

Hazlehurst — Taylor Marx

Jayess — Nyla Ratliff

McComb — Jackson Brewer, Sydney Gipson

Meadville — Clinton Petty

Summit — Briar Hamilton, Madelyn Nordstrom

Wesson — Hannah Bennett, William Brinson, Logan Case, Larson Lewis

President’s List

Bogue Chitto — Carley Dixon, William Dixon, Isabelle Nelson

Brookhaven — Sarah Adcock, Joseph Blalock, Steven Brady, Ryan Case, Merritt Evans, Billy Givens, Tucker Jaudon, William Johnson, Shelby Lofton, William Mayfield, Joshua McCreary, Hayden McCurley, Gabriel Netterville, Luke Ogletree, Abby Richardson, Leyton Roberson, Dustin Stewart, Carson Temple, Amya Williams, Leslie Williamson

Bude — Isaac Sivils, Akima Winston

Hazlehurst — Holly Harrison, William Lin

Jayess — Peyton Alexander, Jeremias Conerly

McCall Creek — Romalice Flowers, Michael Auttonberry

McComb — Anna McKenzie, Leon Truong, Joseph Willis

Smithdale — Nathan Ellis, Ethan Lindsey, Ruth Lindsey, Kellcee Smith, Charlee Summers

Summit — Mary Kuntz, Margaret Gatlin, Katherine Bishop, Hannah Chalk, Ella Glass, Allyn Greer, Lucy Hallmark, Lily Warshauer

Wesson — Kayla Barfield, Brooke Cade, Grayson Coates, Sam McInnis, Wiliam McInnis, William McCullough, Walker Moak