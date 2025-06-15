Wesson Attendance Center announces final 9 weeks honor rolls
Published 4:00 pm Sunday, June 15, 2025
Superintendent’s List All A’s
First grade:
Liam Manuel Arzate, Ellie Anna Barnett, Samuel David Bowlin, Anna Claire Carlisle, Remi Grace Carr, Emma Grace Craft, Benjamin Cooper Davis, David Louis Fore III, Beau McClelland Garrett, Remington Kaye Goza, Sharon Laura Lee, Emmy Lou McKey, Addyson Glenn Morea, Nova Klaire Rice, Rhealyn Perry Roberts, Clark Callan Stephens, Lylah James Trull, Carson Edward Verdin, Liam Alexander Westrope, Macy Caroline White, Vash Ordo White
Second grade:
Bryce Nolan Ashley, Barrett Eli Burns, Jenesis Jylise Chism, Hadleigh Reeves Denton, Harper Nellie King, Emmerie Claire Lowery, Mason Kyle Morea, Emberlynn Rivers Parker, Daxton Hailey Phillips, Preslee Storm Rice, Ellie Blake Riddell, Jackson Lea Roberts, Matthew Daylan Stephens, Lillian Blair Tappa, Anastasia Elizabeth Vicknair, Anniston Claire Walker, Joshua Jacob Williams, Karter Lee Wilson
Third grade:
Alyvia Brooke Bacot, Mason Jeremiah Beckerson, Gatlin Mikell Burch, Sami Elizabeth Curole, Karly Kay Dowd, Mathew James Dunn, Dahlia Rae Espinosa, Audrey Faith Farnham, Ambren Amari Farrell-Hawkins, Kennedy Ann Garcia, Sawyer Lynn Goodson, Tateam Isley Grubbs, Whitley Faith Heard, Autumn Rae Ann Howard, Emma Layne Howell, Charleston Belle Nunnery, Kyaan Pannu, Savannah Lee Raiford, Kasadee Patrick Ryan, Myles Martin Smith, Magnolia Marie Spears, Elijah Clay Taylor, Ian Santiago Torres-Agustin, Aiden Matthew Verdin, Colton Lane Wall, Mila Elizabeth Olivia Wallace, William Scott Warren, Owen James-Kraft Whitaker, Braxton Cole Wilson
Fourth grade:
Abigail Taylor Brooks, Emilie Elizabeth Caballero, Colton Nickoles Craft, Zymiria Nayana Crawford, Jaxon Roger Keith Dunn, Liam Brady Hamilton, Gourney Quade Hunley, Cooper Michael King, Sarah Elliot Oberschmidt, Bristol Lee Rorie, Hayden Skye Ryan, Owen Robert Shumaker, Kaden Wayne Westrope, Clark Dean-Kraft Whitaker
Fifth grade:
Paris Marie Beasley, Bently Easton Burns, Braylee Michelle Davis, Paisli Marie Espinosa, Asher Rhodes Formby, Leighton Alaine Hall, Cole Russell Harris, Abigail Grace Holloway, Makinley Ann Johnson, Reagan Nicole Johnson, Thomas James Mechell Jr., Griffin Reed Newell, Jamiah J’ream Robinson, Huntley Ty Rushing, Ella Walker Shelton, Braxton Thomas Shoemake, James Brantley Smith, Elise Parks Williams, Dalila Faye Young
Sixth grade:
Joshua Cottrell Armistad, Ambernae Unique Armstrong, Amelia Grace Farnham, Luis Gustavo Flores-De La Cruz, Katie Grace Garcia, June Grace Goodson, Laney Brooke Hamilton, Amy Joyce Hill-Ramirez, Charleigh Bree Howell, Molli Ann Shannon, Mary Travis Smith, Kendall Claire Turner, Grayson Kendall Westmorland, Evelyn Jayne Westrope, Aubree Rose Williams, Jeremy Tyree Williams, Addilee Denise Windom
Seventh grade:
Natalie Brooke Allen, Jaiyana Minyon Barlow, Avalyna Carol Becerra, Cade Lawrence Duplantis, Lyla Joan Formby, Charlene Lucian Hooks, Lillian Grace Jackson, Addison Ruth Lee, Bailey Marie Lee, Rylan Bo Morgan, Lexie Catherine Ryan, Kaiden Drew Talley, Rushten Keith Williams
Eighth grade:
Carson Alexander Barrington, Emory Lee Britt, Rowan Christina Clarke, Weston Emory Hughes, Grant Young Hynum, Tucker Elliott Martin, Thomas Brody Ponder, Brooks Alexander Shoemake, Halle Elaine Short, Caroline Rose Smith
Ninth grade:
Ellisa Eden Hall, Kathryn Elaine Hewitt
10th grade:
Micqueal Antonisha Berry, Lucas Paul Bowlin, Riley Beth Bush, Yessenia Silvan Gonzalez, Jaycee Kelly Heard, Cooper Scott Neely, Bryant Parker Robbins, Jacey Mikayla Shannon, Jaide Leeanne Shoop, Anye Lashai Tanner, Blayten Wayne Windom
11th grade:
Blair Mitchell Boyd, Trinity Rain Breland, Alexis Michelle Brown, Dakiyah Kristian Butler, Abigail Marina Cameron, Brendon Robert Duguid, Noah Nelson Marion Howell, Alana Caroline Hux, Macy Rebecca Loy, Katherine Blair Mathis, Kylie Morgan Rorie, Samuel Cade Scopel, Ty Rustyn Turner, Sydnee Layne Westrope, Mary Margaret Woods
12th grade:
Korbin Monteil Ashmore, Abbey Caroline Berch, Courtney Marie Carr, Lilly Kate Channell, Taylor Nicole Davis, Cailley Elise Duplantis, Laney Kate Earls, Allison Paige Hamilton, Mary Gwyn Hynum, Austin Elijah Johnson, Le’Aysia Monae Johnson, JaQuavion Tashun Martin, Benjamin Conner McKenzie, Hunter Blaylock Meredith, Eric Roland Merrill, Kalana Marie Nhem, Maggie Grace Runnels, Yadhira Alexandra Silvan Martinez, Aubree Lee Smith, Avery Anna Watts, William Cotton Westbrook
Principal’s Honor Roll – A’s & B’s
First grade:
Sofia Rain Cantrell, Stella Caroline Douglas, Wyatt Kelvin Elkins, John Bowen Lindsey, Mathis Ronald McLemore, Ira Lincoln Morris, Logan Wolfe Royal, Zayden Carter Shelton, Roy Isaac Sparks, Maribel Paige Sudduth, Caleb Levi Wall, Madilyn Nicole Williams
Second grade:
Avrie Reign Berry, Justin Blake Cantrell Jr., Eden Kinley Collins, Daisy Ann Different, Hayes Michael Duet, John Raylan Leggett, Bailen Vincent McLemore, Cannon Swayzi Miller, Lucas Waylon Russell, Khloe Rose Rutledge, Kemper Klaire Shannon, Aadyn Ingram Sparks, Campbell Watts Stovall, Emma Grace Whitaker, Layla Renee Williams
Third Grade:
Delilah Brooke Beckerson, Mya Grace Box, Quincy Cortez Brown, Emilia Mallory Case, Ella Taylor Cliburn, Gavin Louis Dickerson, Glorious Misyiah Mariah Freeman, Jase Micheal Harris, Hadley Grace Heard, Jones Taylor Hogan, John Ross Jackson, Makayla April Leggett, Darrell Montrez Miller, Ja’kobi-Daniel Scott Nations, Austin Ray Owens, Olivia Jean Parsons, William Camren Peets, Lily Mae Sims, Macie Rayne Smith, Zanvier Amir Tanner, Payton Cole Tibbs, Brea Jolee Turner, Summer Monquie Wallace, Ansley Lela Williams
Fourth Grade:
Kade D’wayne Banks, Eli Hunter Carr, Rossy Mia Cruz Morales, Re’Niya Gernae Curtis, Hylan Beau Denton, Montzerrat Betzabhet Gonzalez, Joanna Michelle Hill-South, Charles Ray Jordan, Lucas Corey June, James Henry Logan, Bentley Hicks Luke, Lakenn Faith Luke, Graycee Nevaeh Orgeron, Marilyn Faye Shoop, Paisley Noell Skinner, Nevaeh Nicole-Rayne Tate, Jayce Dean Taylor, London Paris Wallace, Ashton Shawn Watson, Maleigh RaeAnn Williams
Fifth Grade:
Kadee Robree Adams, Madalyn Rose Benton, Natalynn Elizabeth Case, Addisyn Elaine Coleman, Jayce Donnell Coleman, Madelynn Faye Coleman, Bryant Price Collins, Matilda Rivers Dugas, Laken Dakota Hogan, Georgia Rose Jackson, Erika Faith Klages, Hadley Rayne McManus, Annabel Elizabeth Owens, Kori Catherine Peets, Madison Grace Smith, Brantly Wayne Strickland, Trajan Alexander Upton, Garrett Tyler Victory, Antonio Terrell Walker Jr., Alexa Natalee-Carol Westmoreland
Sixth Grade:
Kace Mitchell Allen, Jonathan Tyler Beckerson, Turner Sutton Berry, Ada Leigh Brewer, Colton Eli Brown, Taylor Rae’ Brown, Jude Anakin Carr, Maya Elizabeth Cline, Dusti Bleue Coleman, Kennadee Ja’Liece Hebert, Julian Dewayne Johnson, Jayce Dylan Lawrence, Mark Kypton Lofton, Konner Earl Minton, Sadie Bao Nhi Nguyen, Leah Grace Norman, Karaily Faith Russell, Matthew Dewayne Shannon, Parker Alton Shaw, Michael Monroe Shivers, Keagan Timothy-Dale Stevens, Lily-Ann Faith Sykes, Kentley Jace Tompkins, Alexander Hayes Touchstone, Molly Grace Waltman, Jax Mereel White, Sydney Alette Yaskovic
Seventh grade:
Haley Lane Bates, Mason Reed Brister, Ja’thai Danielle Burrows, Case Henry Cliburn, Annie Rose Lynne Cuevas, Courtney Lynn Davis, Teagan Layla Demorest, Jess Riles Cameron Douglas, Parker James Elliott, Glory Ra’elasha Freeman, Walker Byron Garrett, Asher Blaze Hart, Chardae Lasundra Hooks, Elijah Ja’Quale Hunter, James Dalton Jackson, Azyiah Meikayla James, Jackson Daniel James, Adelyn Grace Jefcoat, Lyelah Grace Klages, Colson Drake Lee, Mae Reeves Logan, Chase Preston Navarro, Kaylee Elizabeth Sills, Santana Silvan-Martinez, Vivian Louise Smith, William Laikin Tarver, Karleigh Isabella Wallace
Eighth grade:
Braeleigh Addison Barnett, Andrew Tyler Brooks, Jazmyn Tacari Brown, Kaden Robert Conner, Mikelyn Anne Douglas, Bennett Lane Ebarb, Christina Louise Elkins, Isaac Kennedy Heggins, Jacob Lea Hogan, Jaxton R P Hunley, Elissa Jewel Knight, Lindsey Layne Lockhart, Sarah Grace Logan, Emma Grace Love, Robert Malcolm Lowery III, Meredith Kate McKenzie, Preston Wayne Morse, Anna Linley Newell, Adalyn Claire Prestridge, Skyla Tran Sandoval, Hartley Victoria Walker, Collin Blake Watts, Chastin Zion Wilson
Ninth grade:
Anna Frances Caballero, Kenslie Jerldine Carter, Ashley Marie Chamblee, Payton Calynn Cloy, Elijah Criten Dollar, Adyson Rose Dowd, Laina Brooke Hart, Aleyia Laurie Kees, Braydon Seth McNair, Michaella Noble, Slade Easton Oberschmidt, Tiffany Marie Rials, Phypher Lyn Roberts, Addison Brylee Rorie, Allie Dawn Ryan, Madelyn Elaine Sanders, Allyson Blair Selman, Isabella Grace Sills, Kimberly Silvan Martinez, Summer Rayne Starkey, Nancy Zarate Lopez
10th grade:
Jayden Ryleigh Allen, William Nolan Barlow, Braiden Edmond Bowman, Presley Ann Bridges, Caylie Klaire Britt, Braylen Dale Brown, Layton Wayne Cloy, Layton Allen Earls, Shayla Yamileth Fuentes Agustin, David Antonio Fultz Jr., Austin Matthew Hamilton, Zechariah Caleb Holloway, E’nijah O’jay Hubbard, Wesley Nathaniel Loy, Ethan Daniel Martin, Mackenzie Claire Mire, Taylor Brooke Murray, Jocie Grace Parsons, Dawson Blaine Selman, Charley Ann Shelton, Carley Clayton Smith, Kevin Terrell Smith, Laynee Brooke Thaxton, Madyson Brooke Westrope, Molly Nicole Westrope
11th grade:
Brayden David Allen, Jaxon Valor Barlow, Charles Tate Brister, William Gavin Greene Brock, Brandon Parker Brooks, Ke’mari Jaquan Brown, Kayleigh Rayne Cook, Conner Miles Davis, Heidi Moon Hall, Maria McKenzie Hall, John-Brayden James, Jakyiah Telia Johns, Marshunti Quintayvea Martin, Tripp Radford Martin, Katherine Rae Norwood, Lexi Grace Prestridge, Sullivan Mckenzie Roberts, Gustavo Ruiz-Garcia, Baylor Lane Smith, Isaac Conner Stovall
12th grade:
Sa’Niya Donya Brice, Michael Chase Britt, Emmaleigh Grace Dunaway, Myles Rue Elkins, Wyatt Zolon Garrett, Zariah Cortniana Jackson, Ella Marie Logan, Amanda Grace Martin, Trevor Michael McRee, Brianna Grace Myers, Lucas Baldwin Shelton, Jordan Kelly Taylor, Tiara Emily Tronstad, Emileigh Hayden Woodson
Honor Roll – All B’s
Fourth grade
Aeri’yuana LaShae Brown, Jada Lasha Williams
Sixth grade
Zada Michelle Ashley, Parker Michael Hill-South, Jailen Jakari Parker