Brookhaven School District’s final 9 weeks honor rolls
Published 9:00 am Monday, June 9, 2025
12th grade
A’s
Charles Adams, Symari Armstrong, Kaden Belcher, Violet Belk, Jaylenn Berrios, Lillie Bridge, Arion Brown, Raynee Durr, Garrett Dykes, Da’Mya Edwards, Autumn Erwin, Dawson Givens, Daltry Glass, Nelson Gould, Ariyana Graham, Anabel Gray, Hayden Howell, Braden Johnson, Cade Johnson, Alizabeth Kees, Caroline Kilpatrick, Brayden Mabry, Mary Parker Mason, Joseph McGee, Markeece Mobley, Demetricus Nelson, Trent Owens, Archy Patel, Jakeriyah Pendleton, John Kelly Perkins, Mason Pigott, Colt Piper, Braelyn Porter, Kryslin Prem, Kanierra Quarles, Eddie Showers, Brodee Simpson, Griffin Smith, Jamianna Smith, Maleah Smith, John Sones, Alex Soun, Danylee Spencer, Ella Thompson, Noah Thompson, Olivia Thompson, Yedriana Thrasher, Madison Vanover, Mason White, Markham Williams, Gabriel Wilson, Tyonna Wilson, Bram Wolfe
A’s and B’s
Rayshun Bates, Zachariah Bracey, Gavin Bridgeman, Jamaal Brown, Demptra Clark, Rameriaze Edwards, Shelby Everett, Bailee Gamble, Erin Gardner, Garrett Georneya, Gaylon Gayten, Lillian Hostetler, Trevion Humphrey, Brianna Johnson, Myokah Jones, Isaiah Kees, Maven Larimore, Aaranasia Lewis, Jamon Lewis, Ethen Lopez, Ja’Nya McCall, Robert McCall, Trinity McCoy, James Mccullough, Natalie McKinney, Jamyria Peters, Braelyn Porter, Jeremiah Ross, Veries Seals, Kyla Smith, Olivia Smith, Annabelle Summers, Micah Walker, Jacob Williams, Brayden Wilson, Rkya Zeigler
11th grade
A’s
Michael Anderson, Thomas Baker, Attiya Barnes, Emma Bower, Hailey Breazeale, Damarion Brooks, Jamarion Brown, Kennedi Dickey, Anna Dooley, Addyson Foster, Brently Hall, Jaiden Hardy, Journi Hunt, Sarah Hunter, Bryson Jackson, Summer Jenkins, Ian Kellum, Morgan Kelly, Eva Mason, Samari Patterson, Jayonna Pendleton, Kennedy Powell, Gracen Smith, Kynnedi Smith, Crews Stewart, Peyton Stokes, Julianna Townsend, Trinity Webb, Adrianna Wilbert
A’s and B’s
Angel Baggett, Zharia Belcher, Carolina Black, Marquise Black, Ibreshia Butler, Rahzyiah Edwards, Jocelynn Evans, Mark Gill, Jak Gonzalez Garcia, Alicia Harris, Tajmond Harris, Asia Hughes, Sawyer Ingle, Reilly Jackson, Shamiyah Jenkins, Randy Jones, Sariah Lewis, Miley Mayfield, Savannah McNulty, Shriya Means, Emma Mirabal, Eriona Myers, Roheim Owens, Kamryn Perkins, Jaxson Porter, Kaylin Powell, Eddie Ratliff, Darion Reese, Addison Rutland, Tyler Smith, Andrew Sones, Asher Stringer, Megan Turnage, Fabian Washington, Zion Washington, Jaquavion Williams, Jkariya Williams, Jakaylan Wilson
10th grade, A’s
Laila Allen, Kenslie Bairfield, Carson Becker, Ayden Belcher, James Belk, Tyndale Boerner, Freddye Bridges, Shaniya Crockett, Caylin Crossley, Lillian Cupit, Ariyonna Dixon, Summer Etheridge, Amelia Furr, Bradley Hall, Johnny Hawkins, Maddie Henning, Ian Iles, Isaac Iles, Isabella Iles, Henley Jackson, Caleb Jones, Sarai Jordan, Rivers Jordan, Kat Kellum, Elijah Kilpatrick, Coleman Knott, Mia Lee, Jakya London, Hailey McBride, Lexi McBride, R’Javien McCall, JT Pendley, Alyssa Posey, Abby Slay, Lynsie Small, ASemiyon Smith, Joy Smith, Prentiss Smith, Anna Spray, Hanna Thibodeaux, Addisyn Tucker, Anna Whittington, Lucy Williams, Karr Wolfe
A’s and B’s
Amir Al Rai, Parker Anglin, Jeremiah Arterberry, Kaden Bordelon, Baylor Brister, KaRianna Brown, Bronte Buie, Caitlyn Cameron, Morgan Childress, Gavin Collins, Aubrey Dampier, Paul Dardar, Honesty Dean, Jadeshia Diggs, Cortavian Dixon, Kennedy Evans Suggs, Derwin Fields, Lazandria Franklin, Gabriela Garcia Lindsey, Jackson Greer, Dextreyonna Harris, Tatiana Harris, Kalissa Hawkins, Dakya Johnson, Lilly Jones, Jessa Kimble, Cohen Leggett, Travis London, Kylee Lopez, Kerrington Magee, R’Jarien McCall, Brandi McDavid, Reece McNulty, Eli Miller, Debreeco Mitchell, Madison Nealy, Eli Peagler, Xavier Porter, Jaylen Robinson, Samantha Rushing Johnson, Bryan Sanders, Christopher Sanders, Nassun Shelby, Madison Shoop, Christiana Smith, Eliza Smith, Kaylee Smith, Jonora Tanner, Asa Thomas, Philip Tobias Jr.., Erica Vitervo Hernandez, Ethan Waldrop, Amory Walker, Samiya Weddle, Kenvarsite Williams, Mikiah Yarborough, Madison Young
Ninth grade
A’s
Leonardo Angel, Ava Kate Bairfield, Christopher Brown, Gracie Coleman, Erica Copeland, Aliyah Culver, Miles Dampeer, Gabriel DeHart, Chloe Emory, Celie Estess, Trinity Franklin, Maci Furr, Lillian Gould, Lleyton Goza, Olivia Hackney, ShNya Hill, Sanya Hooker, Benjamin Jackson, Eleanor Johnson, Brianna Jones, Keniyah Jones, Cayden Lee, Mercedes Legree, Journee Mccall, Georgia Mccullough, Ladell Nelson, Niyalee Oliver, Amaya Owens, Zaylee Reed, Aniyah Sanders, Lael Sanders, Brooklyn Smith, Hampton Smith, Mallorie Smith, Claire Sones, Kailey Spencer, Annie Stewart, Jordan Stewart, Ivy Thomas, Kennadi Thrasher, Jenna Beth Townsend, Jakayla Washington, Jordyn Washington, Anthony Watkins, Kylie Watts, William Whittington, Brooke Williams, Jaziya Wilson
A’s and B’s
Matt Adams, Tiquavion Alexander, William Avery Jr.., Paxton Barksdale, Christopher Barnes, Caleb Benjamin, Jayla Black, Joshua Black, Maeleigh Bowman, Zariel Bracey, Lillian Bradford, Dmirckal Bridges, Brodreah Brown, Joey Byrd Jr.., Drew Calcote, Paris Calloway, Karina Cameron, Kartayvious Cameron, Arion Daughtry, Treyden Diggs, Renyhla Epps, Austin Freeman, Tanner Hardy, Anila Harris, Jeremiah Henning, Daniel Jackson Jr.., Acadia Jett, Anthony Johnson, Jaylan Jones, Brooklyn Lenoir, Tate Lofton, Kagen Lopez, Angel Lyons, Kashawn Martin, Lou Melton, Landon Minton, Amiyah Naylor, Taylor Nelson, Landon Newman, Leiyla Pace, Diya Patel, Trystan Prather, Miley Rains, Kylie Sanders, William Simmons, Breelyn Smith, Davion Smith, Paiso Stewart, Paris Varnado, Marcus Villes Jr.., Brielle Walker, Danielle Wesley, Tyler White, Tykayla Williams
Eighth grade
A’s
Jase Ashley, Eva Belk, Emmalyn Bridge, Seth Cameron, Ross Estess, Yojhan Gonzalez, Maleigha Henderson, Michael Henderson, Camilla Jordan, Lily Layton, Madison McGee, Travarius Waterman, Adrian Williams
A’s and B’s
Mary Allbritton, Kenadee Bafford, Landon Baker, Jade Berry, Ralph Brothern, Jaiycee Brown, Jaleigh Brown, Kiara Brown, Irriana Catchings, Eric Cleveland, Aubrey Coates, Malaki Crawford-Huffman, Cambren Davis, Easton Emerson, Abigail Fernald, Ryleigh Foster, Ezekiel Gable, Landon Hardy, JaKyla Harris, Jayla Haynes, Cynthia Higgs, Sasha Hoskin, Khloe Jones, Micah Jordan, Morgan Kennedy, Charviah Lewanika, Kameron Madison, Madison Mayes, Maliane Mccalup, Makayla McDaniel, Kailee Merchant, Karla Munoz, Jakayla Parker, Elliot Peavey, Daleesha Pendleton, Kaitlyn Qualls, Londyn Qualls, Larry Robinson, Graelyn Rushing, Arabraina Sampson, Makayla Smith, Dylan Spooner, Kamelah Thadison, Tamelah Thadison, Josie Townsend, Atlanta Tucker, Rana Vance, Nayla Vasquez, Mataleigh Watson, Demetrius Wilson Jr.
Seventh grade
A’s
William Adams, Maliyah Anderson, Rylee Austin, Kenzley Brown, Hartley Cain, Tristen Hamilton, Emery Haynes, Renee Hirsch, Brandon Kees, Noah Pomerlee, JahRion Robinson, Matthew Sones, Samuel Sones Jr., Leni Spray, Emily White, Madisyn Wilson
A’s and B’s
Ryleigh Ashley, Autumn Banks, Rayleigh Bates, Joseph Brocato, Latavia Brock, Mariyah Caffie, Richard Calcote, Alaina Cameron, Alli Case, Stargell Catchings Jr., Graham Furr, Eda Garcia, Mena Gonzalez, Preston Hickman, JaZahrian Hill, Anita Hillard, Kylee Jackson, LaParis Jackson, Gurleen Kaur, Tamyra Lenoir, Nathaniel Mahaffey, Donkavious Martin, Matthew Martin, Jayden Mcbride, Corey Mclaurin Jr., Lake Newman, Peyton Parker, Mariah Patterson, Braxten Ruby, Journey Rushing, Audrey Schultz, CorJailen Smith, Lamia Smith, Omarion Smith, Ariana Swinney, Azarius Thrasher, Gavin Walker, Jayveion Williams, Kiyanna Wilson, Trinity Wilson
Sixth grade
A’s
William Paxton Adams, Aydon Drake Banks, Ada Isabel Barney, Kayleigh Boles, William Breazeale, Josephine Estelle Bridges, Bobbie Marie Brown, Lucy Ray Case, Marianna Christensen, Kennedy Elise Clark, Kai Breann Coleman, Brice Kentaurius Earl Crockett, Kenneth Jerome Dickey Jr., Jewel Ariel Edwards, Jordyn Grace Gamble, Alvin Christopher Giddens III, Zacari Janae Giles, Xaylen Kennedy Harris, Taylor Patrice Jointer, John Alexander Cabrera Nations, DRiya Semaj Renfro, Shamsan Hashem Saleh, Seth MacArthur Sones, Ethan Frank Walker, Nevaeh Lynn Waterman, Alivia Daiona Watkins, Amarii Terjarira Williams, Kason Louis Wilson, Gage Easton Windham
A’s and B’s
Makylah Leeann Adams, Kali Kalise Benjamin, Aubryn Evette Bridgewater, Joseph Brown Jr., Gavin Tiareik Burns, Jaylah JaXavsxia Clark, Mark Christopher Covington, Aari Jamiya Dickey, Christopher Michael Dickey, Layla Simone Dorsey, Amariana Gabrielle Fairman, Arlando Dwuan Fields, Kylee Kamylle Fisher, Tymir Emanuel Ford, Amiyah Camille Gibbs, Claydon Leeqwan Harris, Nadia Yazmine Harris, Lillian Claire Hart, Isla Michelle Hawkins, Majesty Cortez Henderson, Brooklynn Aliyah Marie Hill, Isaiah Christian Hudson, Mary Harper Hutson, Jacobi Jayceon Jackson, Brooklyne Alise Johnson, Ayden Jermaine Jones, Charlotte Grace Kilpatrick, Noah Jace Lenoir, Skylar Blake Lenoir, Corey Lewis Jr, Adrian Andrel Mcgee Jr., Aniya Kayden Mcnulty, Gregory Thomas Mingledorff Jr., Rylan Carter Minton, Braylan Isaiah Mitchell, Dylan C Moore, Dorothy Suzanna Nations, Eli James Nelson, Cecile Ruth Powell, Nathan Ray Puckett, Jameer Lee Rice, Amirea Chanel Richardson, Evianna Herrera Rutland, Karim Saleh, Zalenn Isaiah Sanders, Mary Ella Simmons, CaDance Ameire Smith, Chrislyn Alease Smith, Malaysia Marie Smith, Trinity Arianna Stallings, Van Nei Thang, John Parker Thompson, Sonia Vitervo Hernandez, Laila ARiley Washington, Jaelyn Latrel Williams, Kentavioun Javonte Williams, Thomas Vernell Williams Jr., David Javorris Winston, Samuel Jayden Yarborough, James Alexander Young
Fifth grade
A’s
Wyatt Mason Adams, Caidence Layne Arnold, Lahnee Donyelle Baker, Kaeleigh Dylan Beard, Christian Michael Browder, Savanna Paige Brown, Kinslea Rose Burage, Aria Monroe Cain, John Rayford Calcote, Adam Clark Case, Evelyn Ann Day, Emma Dylan Dunaway, Breya Raelynn Earl, Tristan Michael Vonterrell Esters, Christopher Lane Fields, Micah Jensen Gordon, Beckett McBride Goza, Peyton John Hickman, Christopher Warren Jarancik, Hayes Caroline Jordan, Erica Janae Kelly, Waylon Boone Killen, Tahiry Andraya Madison, Tinsley Ruth McMillan, William Lane Moak, Kara Delane Moak, Daughtry Lee Myers, Nilah Zazelle Newton, Chyna Aaliyah Perry, Landon Karter Raffeo, Ashlynn Dawn Smith, London Joel Smith, Rhema Jean Smith, Silas James Sones, Justin Michael Subbe II, Leland Matthew Walker, London Samiyah Washington, Michael Jamaal Washington Jr., Michael Robert White, Isaac Wayne Wise, Easton Cole Zumbro
A’s and B’s
Kalie Neveah Anderson, Marriautti Annalyse Arnold, Paris Marianna Barnes, Karson CaDarria Bell, Katherine Flynn Berry, Martell Latrell Blandon Jr., Mckenzie Faith Brister, Angel Carlise Buie, ZahRiyah Shenill Burnett, Braden Malachi Caffie, Erica Tatyuna Chism, Chandler Ray Coleman, Sai Desai, Deondria Erinique Diggs, McKinley Aseye Edwards, Damaris Evans, Isabella Eliza Rae Franklin, Kynslee Larae Franklin, Cora Lynn Fuselier, Aubrianna Krisha Gladney, Zoey Marie Greer, Hazel Jeannine Hamilton, Axton Kane Heal, Amiya Amanei Hill, Ariel Neriah Hill, Skylar Holloway, Reginald Kendall Hulbert Jr., David Germaine Kelly Jr., Sophia Marie Kolber, Caroline Cecilia Ledet, Caylee Cariyah Lee, Gabriella Lawanda Lewis, Jhosen Sebastian Lopez, Catelya Rochelle Mackabee, Mary Miley Magee, Arianna Lareesa McDaniel, Qoi J McNulty, Avery Richards Means, Khai Tyniski Montague, Ethan Lake Peagler, Jayden Ray Rains, Calvin Lee Rollins III, Chasity Jazzaray Rollins, Parker Hayes Russell, Journee Christana Sartin, Amelia Kristen Smith, Brayden Rykel Smith, Greycen Gizelle Smith, Ahmad Tenner, Lakyn Caire Thadison, Ashlyn Rhiel Tillman, Jyonni Walton, QuaTavious Rayshun Watts, Jessie Claire White, Leia Jane White, Cassie Michelle Williams, Jawon DShawn Williams, Gregory Wilson III, Emma Graham Young
Fourth grade
A’s
Amelia Ryan Adair, Tyler James Adams, Charles Davis Bridge, Bentley Warner Britt, Tyjuan Jessie Luther Chatman Jr., Jason Axel Cole, Thomas Gunner Cole, Owen Benjamin Covington, Hudson Hewitt Duncan, Destin Michael Edwards, Baleigh Imani Esters, Alonna Tamia Gibbs, Riggins Caul Glass, Graham Woods Goza, Lynley Moore Goza, JaNira JaKira James, Delilah Marie Jordan, Parker Thomas Lee, Alexandra Jane Leggett, Aubrielle TaNyra Magee, Mia Kaye McClendon, Benjamin Larry Nelson, Harper Jewel Newell, Tobias Robert Norton, Maggie Kate Roberson, Bailey Elizabeth Smith, CaLee Nicole Smith, Noah Stephan Smith, Matias alejandro Supelano, Hollee Elizabeth Thompson, Jackson Kindell Traylor, Parker Allen Watson, Ezekiel Matthew Wyles
A’s and B’s
Lillie Hayden Adams, Cameron Dewayne Arnold, Deon DaKwan Arnold, Sariah Learyrhianna Barnes, Delilah Marie Barnett, Aubree Elise Bates, Melah Sanaa Berry, Zoe Alaina Blakely, Caiden Alexander Bracey, Addison Grace Buffington, Pharra ELandria Burnett, Ryder Alan Burt, Kayleigh G Butler, MaLeia Elizabeth Byrd, Nicholi David Cain, Leighton Zayne Elliott Chambers, London Faith Clarke, Kamiya Denise Cunningham Clay, Karson James Clay, Kynslee Marie Cooper, Khloe Savana Culver, Karleigh Annalise Curtis, Brallen Scott Dardar, Sa’miya Lee’ann Davis, Tucker Samuel Deer, Kinsley Rai Dickey, Carter Morell Dixon, Clayton Ryder Durham, Gannon Harbor Durham, Tristen Ellis, Jamaya Malayisa Everett, Lauren Katherine Fernald, Hadley Ann Foster, Garrett Scott Franklin, Peyton Christopher Giddens, ZaNiya Marina GladstoneMeans, Alyssa Sharron Gray, Khai Sirtreal Groce, Taylah DaNae Hayes, Elijah Trevon Hill, William Thatcher Hodges, Torrey Terrell Humphrey, Aaniyah Genevianna Denae Jackson, Adalyn Kail Jeffreys, Madison Nicole Johnson, Aaliyah Marie Jordan, James Brandon Lambert, Miller Ashton Lee, JaeCion Malik Levi, Gunner Tate Lyons, Brooklyn Nicole Martin, Malcolm Edward Nettles, Lilly Blake Newman, Garin Wayne Paschall, Addiston Amia Perry, Gabriella Yazaira Rutland, Kori ReNae Sanders, Reghan Jakae Sartin, Patience Alyssa-Lee Shell, A, Cameron Watkins Smith, Everly Grace Smith, Kingston Messiah Smith, Lauren Alexis Smith, Unna Inez Strong, Jayden Lamar Thadison, Malia Grace Therrell, Christian Delon Thomas, Jace Davis Thompson, Harmoni Elise Webb, Chezley Mae White, Kenneth Woods Jr..
Third grade
A’s
Aiden Lee Arnold, Beckham Alexander Barney, Treasure Jernae Buckner, Bailee Grace Cameron, Benjamin Carter Cannon, Jamyah Netaviette Carter, Kennedy RaNya Childs, Ani Coleman, Demarcus Jermelle Coleman Jr., Eden Laurie CrawfordHuffman, Riley Ahmad Darden, Brooke Marie Davis, Oliver Keith Day, William James Dickerson, Jarah Fernanda Dillon, Kali Renee Dillon, Michaela Danielle Edwards, Elliott Shields Emerson, Tamar Ferdinand, King Fisher, Rylan Slater Foster, Meredith Rose Francis, Reed Paxton Gatlin, Mollie Rafaella Gonzalez, Brayden Charles Henderson, Kaylee Ann Hill, Kaylee Sue Hodges, Ethan Lee Jackson, Kanan A Jackson, Gracelynn Ann Rose Johnson, Charles Finley Jordan, Brantley Amari Lewis, Kadence Gabrielle Lewis, Aaliyah Grace Liza Libarnes, Marshall Leonell London, Jayla Sky Magee, Aaliyah Miracle Marshall, Meredith Piper Mason, JaBria DNylah McCullum, Chloe Shonelle McLaurin, Helen Vanstory Miller, Zachariah Cabrera Nations, Kamari Danielle Newton Lauri Joanna Norah, Anastasia Orton, Patricia Danielle Parker, Lillian Arabella Paschall, Tiana Anayah Porter, James Allan Powell, Paycee Sutton Kay Price, Braxton Reed Priest, Traciunna L Reese, Madelin Abigail Robles, Kaiden Jay Ruby, Avery Ann Rutland, Holly Piper Rutland, Deangello Rah Jerran Sampson, Evaliyn Anessa Sanders, Madilynn Grace Sandifer, Amelie Mae Smith, Breland Jay Smith, Brennan Lee Smith, Wyatt Cory Smith, Jade Elaine Stewart, Madelynn Jane Subbe, Tierani Marie Taliaferro, Michelle Nicole Tenner, TaiLynn Aubrielle Thomas, Zechariah Deka Thompson, Carter Tristian Tyler, Makayla Raylyn Washington, Aiden Terrell Waterman, Dean Justin Webb, III, Wyatt Dean Williams
A’s and B’s
AntWoniya Aaliyah Adams, Emmanuel JaNoah Alexander, Bexley Taylor Allred, Calyn Rakan AlRai, Antuan Marquis Arnold Jr., KeiMya Ball, Bella Jade Bouie, Kaiden Brown, Kaslyn Tenaija Brown, Bently Jayceon Cameron, Kailyn Ariel Cameron, Harmony Tanazia Carmel, Quinterius Demetrius Carter, Makenzie Faith Childs, Asher Evan Clark, Ava Marie Clark, Easton Clark, Kylan Clark, Logan Lee Collins, Aubree Davis, Darien Jamar Dorsey Jr., Tyrez Douglas, Jace Amaury Durr, Vidalia Pearl Foster, Abigail Grace Furlow, Sincere Arik Gilmore, Gatlin Rhys Godard, Azariyea Goodloe, Mikel Caprice Hancock, Cortheney TaShae Harris, Emery Giselle Henderson, Ryleigh Laine Herring, Jasiyah Layonna Hooks, Jaylon Matthew Hughes, Jaiya Alee Jones, Karter Jace Jones, Symone TheisLou Jones, Javencia Kelly, Dylan Chase Lambert, Aidan LeTrail Lee, Sharlia LaDonn Lee, Kingston Lenoir, Theodore Ray Letchworth, Railyn Amariah Ta’Nae Lyons, Davaria McGee, Jayvion Demond Mcnair, Adrick Monquez Miner, Tristan Jamal Montague, Alanis Breeann Odom, Krisha Patel, Kemarie Shakira Pendleton, Krystal Ann Perry, Korvin Jaheim Robinson, Danielle Nicole Sanders, Evelyn Ilene Schultz, JhirMariyaTrinity Blessed Small, Caleigh Akili Morgan Smith, DaZarea Calnecce Marie Smith, Ormond Rashad Stewart Jr., Karter Aadan Thomas, Kassandra Jatara Thomas, Tydariuse Shawane Tyler, Queenester Nevaeh Walker, Malaysia Armonie Marie Watson, Grant Alexander Watts, Amorie Layne Williams, Jaelyn Symone Wilson, David ONeal Winston, Jaidyn Ryder Woodall
Second grade
A’s
Nova Zahira Adams, Aria Tanae Anderson, Donald Antonio Bailey Jr.., Mary Helen Bonner, Brax Miller Buitt, Ayden Bayond Butler, Boston Cameron, Donald Joe Campbell, III, Allison Olivia Chapman, Benjamin Allen Joseph Christa, Scott Martin Christensen, Anthony Tyrell Cleve Jr.., Adaleigh Renee Fields, Jaxon Kai Ford, Levi Fisher Goings, Jadelyn Joy Gordon, Britain Alanna Hall, Erien Alexis Harrison, Kenstyn George Hathorn, Charles Keith Howell, Ky’Zion Simeon Knox, Harper Monroe Lilley, Evan Lin, Damon Seth Michiels, Christopher Dean Nations, Stephanie Leigh Nevels, Olivia Reign Newton, Ryder Kole Puckett, Camden Drake Raffeo, Harbor Grace Reynolds, Gatlin David Roberson, Zayn Desmond Scarborough, John Ryder Simpson, Bella Royale’ Smith, Eleanor Hollis Smith, Remington Rhodes Smith, Anderson Caleb Snowden, Taylor Devoy Thompson, Jayceon Townes, Layton Trout Triplett, Larrell R Tyler, Jace De’Shun Walker, Mila James Watson, Caydenn Cordell Watts, Carson Wilkerson, Azyon Titus Williams, Aaryn McKinley Xifos
A’s and B’s
Ada Mae Bacot,Tyler Briddel Bee, Alayna Brielle Bennett, Collins Elise Berry, Christopher Pierre Bordelon, Aspyn Marie – Briyale Brown, Anden Blake Cain, Ayden Damir Cameron, Amarionna De’asja Carter, August King Carter, Zaylor Carter, D’Zyah Renaeh Corley, Kolton Layne Durham, Carson Kade Durr, Lola Bea Durr, Ian Micah Esters, Tyler Terrell Fairman, Harley Jean Franklin, Jace Anthony Freeman, Logan Scott Gamble, Skye Diamond Gayten, King Christopher Giddens, Paris J’nyia Giles, Judson Davis Guerry, Anna Michael Hamilton, Karlie Ra’elle Henderson, Akeem Marshae Herring Jr.., Jeremiah Isiah Hill, Simms Fielder Hodges, Joiye Micheyle Jackson, Kendalyn Johnson, Symaiya Annie-Thei’s Jones, Daniel Levi Love, Riley Kate Loving, Brycen Terrell Magee, Tee’Lyn Traniece Arreyon McDonald, Tony Zumani McGee, Quinton Maurice Mcgowan, Amarion Maurice Miller, Liam David Misner, Skylar Kael Mitchell, Marvin Monley, III, La’Ryan Jayden Newton, Aishlinn Nilee Patman, Ivyanna Ameer Pendleton, Sky’Lynn Ariane Pendleton, Castan Louis Perkins, Zanzekanaro Ranzell Perkins Jr.., Josiah Dominique Perry, Kyzar Maurice Poole, Icelynn Patrice Price, Raylie Sage Rains, Karlie Ruby, Danielle Marie Schmaltz, Cayson Milayn Smith, Hannah Marie Smith, Jakyre Lakadyn Smith, Timber Ariq Smith, Lottie Jane Sones, Josiah Amir Stewart, Ava Santrice Taylor, Zayden Santell Townsend, Keelie June Turnage, Ava Sydney Vance, Clover Leanne Varnado, Ava Leone Vaughn, Alan Jamar Walker, Lorelei Eloyce Walker, London Neveah Walters, Kenley Symone Washington, Kori MarLeeSha Trene Washington, Kalissa Watts, Destini Louise Renae Wells, La’Kisha White, Ayden Kentrell Williams , Jaxson Kade Wilson, Karter Jai Wilson, Miles Jay Winborne, Da’Ziyra Jalise Winston, Bradian Matthew Woods, Skyah Woods, Soniah Woods, Waylon Michael Zumbro
First grade
A’s
Stella Rose Adams, Chandler Reed Allbritton, Karter Amari Allen, Lyliah Hartley Beach, Nova Lynn Beard, Adeline Gale Blauw, Anicholas Jermaine Brown, Dillan Mikhai Brown, Elijah Bullen, Ethan Jarrell Cain, Natalie Lynne Cain, Dylan Isaac Cannon, Ethan Wyatt Case, Wyatt Earl Case, Makenna Christensen, Zoey Arianna Clarke, Kenneth Antwan Collins Jr.., Nevaeh Rose Cooper, Fisher Joseph Delaughter, Xayn Jaquezz Dickey, Kaiden Lamar Ellison, Hayden Bree Ford, Jesus Enrique Garcia, Arzareus Titus Goodloe Jr.., Caroline Claire Guerry, Jarell Louis Hackett Jr.., Koah Ace Hackett, Eden Azalea Rose Henderson, Carson Montrez Jackson, Jordyn Grace Jones, Jonathan Garvis Leggett Jr.., Wyatt Case Lofton, Louis Shepherd Love, Quinikki Manning, JaCaleb McCullum, Colin Turk Moore, Hudson Thomas Nelson, Addison Rayne Nevels, Taben Claybo Newberry, Benson Cade Owens, Khyla Brielle Patrick, Brody Everett Priest, Harper Kate Ratcliff, Gracie Elaine Reynolds, Karson Jay Ruby, Tarajia Sampson, Brentley Kole Smith, Brooklyn Dior Smith, Skyelar Brooke Sprague, Blaize Arden Taylor, Wesley Drake Thomas, JaKeirion Kyreese Townes, Cameron David Jackson Walker, Germani Armani Washington, Noah Thomas White, Angel Naveah Wilson
A’s and B’s
Kaison Jayvion Allen, Hazel Ray Anglin, Jakiyah A’rmani Benoit,K ynzlee Unique Brent, Vanessa Monamour Brewer, KaLani Ireana Nevaeh Brown, Jameson Ray Burnett, Grayson Collins, Easton Luke Cooper, Judah Paul Crawford Huffman, Aubree Reign Diew, Nirvana Rey Droak, Mason Grant Durr, Jamison Emanuel Ellis, Kaylee Skye Franklin, Adeline Kate Fuller, Ace Armani Gross, Aren Harris, Cairra Alexanderia Harris, Shaka Haygood, Caleb Andrew Herrin, Ariana Marie Herring, Jaicee Barbriuna Elise Hughes, Braxton Lee Jackson, Destini Johnson, Lacourtney Lashae Lilly, Kinsely Emoni Longino, L Aerie Amour Lyons, Kinsley Elizabeth Mack, Cymone Lanece Manciel, Kenzley Kamari Maye, Eden Noel McCraine, Aubrey Desire McNickles, Timyia Phaeva McNulty, Amari Jael Middleton, Aaris Kenyon Mobley, Khyrion Powell, Luis Kade Rangel, Byron Larmar Richardson Jr.., Avion Tarrell Robinson, Laila Symone Sanders, Ryker Keith Simmons, Antoine Lewis Sims, Arielle Nyasis Smith, Zhuri Emersen Janelle Smith, Christopher Jonothan Stepney, Naomi Erianna Sterling, Haven Zariah Stewart, Anthony Levon Thomas, III, Billy Ray Thomas, III, Jaxson Pierre Thomas, Jace Elijah Tyler, Makai Tyquan Washington, Mayson Josiah Watson, Aleah Nicole Wilkinson, Nathanial Elijah Wilson
Kindergarten
A’s
Arion Zyaire Adams, Marcus Eugene Alsworth Jr.., Jewel Nicole Arnold, Ashton Issiah Bailey, Octavius Deshawn Barnes Jr.., Keith Spencer Bean, Jonkavious Joziah Benoit, Odarius Monta Black Jr.., Khloe Aruianna Blackwell,Layla Jade Boles, Forrest Taylor Breland, Paris Alexis Bridges, Brodey Ruston Britt, Cayden Amir Brooks, Sloan Bentley Brown, Kennedy Jenai Burns, Raelynn Jae Cameron, Khloe Rena Chapman, Audrey Christa, Elijah Michael Christen, Harlyn Grace Clark, Amoni Kelis Cleveland, Haiden O neal Coaxum, Kao James Coleman, Iva Rae Cooper, Jase Beckett Covington, Cannan Glenn Davis, Bryan Jamar Dee, Tinley Reese Deer, Caroline Hartley Dickerson, Nyla Joy Dillon, Keelan Amari Dixon, Brantley Austin Douglas, Aerilyn Leigh Durr, Brendan Joel Earl, Paige Alise Felder, Ava Leigh Foster, Liam Waylon Fugler, Luna Elise Gines, Zuri Janelle Gooden, Jadis Amir Green, Aaliyah Denise Guiser, Edie Elizabeth Guthrie, Harper Scott Guthrie, Santiago Henry Harris, Jayven Omar Hoffman, Jace Cornell Humphrey, Royalty Nicole Laura May Humphrey, Keyllan Owen Ishman, Drew Amir Jackson, Braxton Sherod Johnson, Emianne Grace Johnson, Desire Kline, Dexten Kade Ladnier, Paisley Naomi Leggett, Brycen O Mari Lenoir, Kordell Jashun Levy, Ethan Lin, Trace Justin London, Clarencia EmyRanise Mack, Ethan Blaine Marine, Zoey Grace Martin, Jalani Jael McCall, Kailen Marie McCall, Oliviyah Renea Danielle McGowan, Caycee Abigail Mitchell, Isabella Marie Morales, Aubrey Meshelle Nelson, Jaxson Luke Nevels, Angus Theodore Norton, Abigail Ora Lee Page, Liberty Monae Patterson, LaMorris Messiah Quin, Addison Dianne Ratcliff, Harleigh Rae Ratcliff, Jordyn Anne Robinson, Kyzar Jay Ruby, KeMarrion Sanders, Kristan Dewayne Sanders, AlexZander DWayne Smith, Bailee Renee Smith, Corban Leon Smith, Curtis Jackson Smith Jr.., Phoenix De’sean – J’prince Smothers, Rachael Claire Subbe, Finn Robert Thibodeaux, Brinley Grace Thomas, Tirzah Marie Thompson, Damon Thornhill, Kason Amir Vaughn, Elen Mae Williams, Eian Marcel Wilson, Reign Arielle Wilson, Kenzie KenMara Windom, Karsyn OMar LaTray Winston, Amara Faith Woods, Eydelin Zarate Martinez
A’s and B’s
Khaliah Racquel Arnett, Desmound Dewayne Arnold, II, Jacklynn Rose Berry, D Myee L Bibbs, Adah Grey Blalock, Laura Aline Bordelon, Willie Andrew Bryant, Jamarion Lemonye Cameron, Brandee Sarai Caston, Isabella Rose Clay, Willow Douglas, CNylah Rochelle Dunbar, Jacayla Green, Maddox Amari Gross, Kinsley Alise Jykell Hawkins, Thomas Byrnes Hodges, Talyiah Kamari Hopkins, Amiah Howard, Karison Sakeni Kentrell Jenkins, DaMaijah Deann Johnson, Montana Ali Jones, Braleigh Grace Lambert, Baylee Rose Lawson, Paislee Patael McCall, Ricardo Dejshon Newkirk Jr.., Jatavion Donnell O Quinn, Adeline Lee Ora Page, Makauri Laray Patterson, AuRoyal Untume Louise Small, Dace Jeszir Rileon Sterling, Jesaiah Jose Stewart, Any Mariana Supelano Ordonez, Kynng Josiah Thomas, Sania Thomas, Mister J Tyler, Caydence Eliza Upton, John Michael Warren, Jeremiah Cortez Washington, Logan Ahmir Washington, Naomi Michelle Washington, Omri Martellus Weathersby, Cheyene Serenity Nycole White, Karleigh Aleija Williams, Braylen Jace Wilson, Cali Giselle Wilson, Kizzy KenMara Windom, Jordyn Simone Winston