Copiah-Lincoln Community College announces spring honor rolls Published 10:00 am Monday, June 2, 2025

Copiah-Lincoln Community College Dean of Student Services Samantha Speeg has announced 693 students on the spring 2025 semester honor roll. There are 187 on the President’s List, 238 on the Vice President’s List, and 268 on the Honors List.

A grade point average of 4.0 is required of full-time students carrying at least 12 semester hours for listing on the President’s List. A GPA of 3.6-4.0 is required for the Vice President’s List. A GPA of 3.2-3.6 is needed for the Honors list. Area honors students include the following.

President’s List

Bogue Chitto: Marshall Hart, Brynn Larimore, Gracie Smith, Gracie Willliams

Brookhaven: Sierra Arnett, Warren Ashmore, Allayna Barnett, Aubrey Boman, Darius Bryant, Charlie Carr, Conner Cunningham, Brantley Day, Kailee Dunn, Lefarrah Esters, Emaly Evans, Gabrielle Evans, Braden Ezell, Reagan Fortenberry, Trevor Fortenberry, Jenna Fuller, Tucker Gerald, Riley Hinton, Carson Hughey, Steven Cody Jensen, Victoria King, Angela Lee, Erica Lewis, Sahra Liban, Anna Grace McCreary, Chloe McGill, Katelyn Morrison, Bailey Reid, Preslee Rushing, Landon Smith, Lasandra Smith, Layla Spencer, Riley Thornton, Nu Ton, Kaylee Walker, Alexandria Wall, Dameshia White, Mailey Kate Young

Crystal Springs: Addison Hales, Janiya Hampton, Eydi Kitchens, Madelyn Moore, Kayla Woodrow

Hazlehurst: Jake Ainsworth, Ethan Britt, Jakeviah Johnson, Dru McDaniel, Ray Newell, Rhonda Richmond

Jayess: Gracie Rutland

Magnolia: Rachel Johnson

McCall Creek: Benson Schexnaydre

McComb: Patricia Coleman, Mya Fortenberry, Abbigail Norsworthy

Meadville: Greyson Clanton, Lauren McCaa, Dracy McNair, Grant Wilkinson

Monticello: Elian Ixcajocsales, Andrew Lambert, Jessica Pennington, Kelly Smith, Heather Wall

New Hebron: Jesse Turnage

Roxie: Sherrell Doss, John Farrell, Indayshia Morgan, Alyssa Touchstone, Kennedy Washington

Ruth: Elise Elrai

Silver Creek: Guylon Gregory, Markavion Owens, Kenyon Vanison

Smithdale: Kalli Johnson, Deanna Lofton

Summit: Maggie Wilson

Wesson: Gavin Brister, Abby Burnette, Courtney Clay, Olivia Conway, Angel Dixon, Cloe Elkins, Justin Hailey, John Leist, Jessica Lepard, Allie McNeill, Lucas McRee, Reagan Newman, Kaylee Prine, Blake Russ, Hope Smith, Julianna Wilson

Vice President’s List

Bogue Chitto: Alex Brumfield, Brady Case, Galen Clark, Mia Ferguson, Jacey Frazier, Brieana King, Carmen Lambert, Lorelai Langley, Nathan Parker, Wyatt Price, Christalynn Rowley, Baylor Sills, Jon Warren, Lakendricks Williams

Brookhaven: Atleigh Anding, Gabrielle Anding, Angel Boles, Maleigha Bowman, Audrey Box, Marley Britt, Destiny Buckhalter, Sophia Christen, Katrina Clark, Casen DeHart, Lainey Delaughter, Afalon Dillon, Jayonna Dixon, Kierra Esters, Aleesia Franklin, Alvin Giddens, Ramsey Hall, John Hodgson, Connor Johnson, Jaden Lea, Lauran Lewis, Anna Martin, Kelsi Parrett, Vivian Porter, Bobby Rollins, William Rutledge, Benjamin Simmons, Heidi Smith, Maelee Thibodeaux, Davis Vannorman, Angel Wilkinson, Tyreka Wilson, Natalie Womack, Caden Yarborough

Bude: Sean Dearing

Crystal Springs: Parker Burns, Nicholas Davis, Kambria Denson, Kaitlyn Gandy, Erin Green, Bryce Johnson, Zacchaeus Johnson, Kayla Kelley, Justin Powell, Lyndsey Rials, Olivia Sherwin, Paris Sutton, Brandy Whittaker

Hazlehurst: Brianna Brown, Jessica Castro, Sarajo Dear, Hayden Foster, Cheyanne Harris, Ashby Hefner, Jayla Hilliard, Diamond Holloway, Dawson Knox, Taylor Papizan, Kaleya Pierce, Janelle Swilley, Christy Washington

Liberty: Damien Allen and Sierra McLeod

McCall Creek: Andrew Jones, Jacob Noble

McComb: Anna Harvey, Kyre Johnson, Jayla Walker

Meadville: Kolby Cox, Skylar Terrell, Emily Thomas

Monticello: Michael Brashear, Audrey Davis, Joseph Hay, Avery Hearn, Anna Hedgepeth, Kaylie Kuonetillman, Madison Mason, Marley Nelson, Nicholas Rutland, Aniah Smith, Jackson Taylor

New Hebron: Reagan Craven

Roxie: Corey Brown, Donovan Moore

Ruth: Ellison Falvey, Lindley Ferguson, Jakob Lea

Silver Creek: Ava Lambert, Katheryn Little, Jamarus Tyler, Carter Watson

Smithdale: Lari Reed

Wesson: Madisyn Altman, Coleman Bonds, Harlan Brewer, Kionna Gibson, Lauren Hundhausen, Brayden Lawrence, William Loy, Abby Mooney, Michaela Sannoh, Damarcus Smith, Allyson Sullivan, Camryn Summerall, Rachel Tronstad, Hailey Walker

Honors List

Bogue Chitto: Brice Ashley, Noah Busby, Kourtni Clark, Loreli Haas, Abigail Hubbard, Jax Leggett, Arryona Lyons, Elijah Martin, Tameron Nealy, Shacareon Smith

Brookhaven: Hayden Adams, Jaycee Aldridge, Lydia Bass, Laila Board, Hannah Boyd, Braelynn Byrd, Carlee Case, Jacob Case, Reanna Dixon, Amareon Dunnigan, Shareka Fairman, Joyalyson Fauver, Kenbriana Foster, Jose Garcia, Jaylynn Goss, John Griffin, Brady Griffith, Cody Hoeniges, Cara Jarancik, Rachel Jones, Carson Keene, Gabrielle Kirkland, Faith Kyzar, Dylan Lewis, Keanna McCall, Ashton McCullough, Bradley McMorris, Paul Nations, Jeremy Porter, Zaria Ratcliff, Carnauvia Reynolds, Anthony Sanders, Elizabeth Smith, Clarizza Tate, Ashlyn Thurman, John Wallace, Jermaine Ward, Aliyah Watkins, Kayla Watts, Keyona Williams, Walker Williams

Bude: Lekayen Collins, Eli Griffin, Ashton Moore, Zyerika Thompson

Crystal Springs: Dakota Barlow, Ellie Barrentine, Bailey Barton, Richard Clegg, Kazaiya Linson, Francis Morales, Michal Murry, Leonora Silvansantos, Jackson Smith, Jarvis Walker, Timothy Williams, Jaden Wilson, Danajsa Young

Hazlehurst: Morgan Ainsworth, Madeline Buckley, Jakarius Cowart, Tristan Dear, Louis Howard III, Savannah Jerrell, Mehakpreet Kaur, Angeles Mendez, Kaylin Moss, Darcie Munson, Maurice Richardson, Reigns Spears, Jonathan Twiner, Elizabeth Williamson

Jayess: Gracelynn Ard, Keunia Bridges, Ashlyn Howell

McCall Creek: Lindsey Ferrell, Marina Spring

McComb: Lynsey Cooper, Jasmine Patterson, Robert Ross, Shamara Stewart

Meadville: David Clanton, Ethan Coleman, Lillian Hutto, Krista Ranches

Monticello: Daniya Collins, Shelby Davis, Audriana Pittman, Karli Reynolds, Amy Richard, Samuel Stevens, Toni Watson

New Hebron: Cailey Welch, Carson Welch, Tarah Wright

Roxie: Abigail Wilson, Derrick Wilson

Ruth: Osvaldo Delangel, Sara Ezell, Jacob Waldrop

Silver Creek: Tysla Bridges, Chrishuna Funches, Shawn Michael Nations, Elaina Uzzle

Summit: Cole Parker, Darnaysia Thompson, Emilie Williams

Wesson: Jennifer Benton, Abigail Blue, Madison Callender, Alley Honea, Madison Kirton, Carley Lambert, Madalynn McManus, Mara Norwood, Brett Pittman, Tyler Smith, Tyler Waltman