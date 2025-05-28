West Lincoln announces final 9 weeks honor rolls
Published 1:00 pm Wednesday, May 28, 2025
All A’s
First grade — Rhiannon Asher, Bryce Buckley, Bryson Lea, Korbin Lofton, Cohen Nobles, Josie Smith.
Second grade — Audrey Smith.
Third grade — Clifton Banks, Jensen Gammons, Weston Golmon, Emma Hodges, Mae Nippe, Judith Pope, Ryker Purdy, Hudson Westmoreland.
Fourth grade — Ellis Marble.
Fifth grade — Nathan Havard, Bailee Melton, Lilly Nobles, Hadley Pepper, Alexis Quintela.
Sixth grade — Carter Bruce.
Seventh grade — Julia Fulton, Trey Hall Jr., Weston Houghton, Wyatt Houghton, Mary Beth Rushing.
Eighth grade — Kaleb Abrams, Addyson Bruce, Landon Fulton, Fisher Holcomb, Brooklyn Huey, Maggie Lofton, Rainee Martin, Tucker McCaffery, Corbin Stewart, Kolbi Thornton, Haleigh Wallace.
Ninth grade — Layton Bowlin, Makayla Carter, Kayden Dahl, Addyson Emfinger, Lucy Hall, Jacob Jones, Fisher Rollins, Alana Skates, Kayleigh Smith, Caleb Stevens.
10th grade — Jessie Acy, Caylee Carpenter, Randall Carter III, Evan Case, Maddux Johnson, Ava Leake, Cheyenne Prestridge, Palyn Smith.
11th grade — Reagan Bush, Consuela King, Brantley Laird, Joshua Quin.
12th grade — Zaydun Bridges, Alyssa Davis, Lydia Griffin, Maggie James, Jaidyn Leggett, Jordyn Magee, Aibry Martin, Riley Martin, Anna McKenzie, Alyssa Norsworthy, Sawyer Prestridge, Emma Quin, Braden Robbins, Jaimee Rushing, Caden Seay, Kinsley Smith, Carly Suchy, Kylie Suchy, Haley Waldrop.
A’s and B’s
First grade — Kinsley Allen, Pierson Bruce, Cason Chappell, Nyrobi Church, Maddux Cunningham, Nola Duhe, Audrey Durr, Liam Ezell, Koda Harris, Jordan Lemon, Amina Magee, Brayleigh Malone, Ryleigh Martin, Abigail McKey, Amiyah Powell, London Pruski, Easton Rollins, Owen Smith, Chaise Wallace, Jennings Yawn.
Second grade — Atleigh Atkinson, Talyn Bowlin, Evelyn Brister, Caroline Dillon, Michael Dyess, Cecilia Easley, Adaline Ezell, Dahlia Hall, Briggs Madden, Brianna Parkman, Khloe Smith, Sarah Summers, Micah Taylor, Ainsleigh Vincent, Hadley Warren, Sadie West.
Third grade — Maddox Adams, Aaron Case, Nylah Church, Kayden Dees, Jax Duhe, Hazel Furlow, Londyn Gordon, Wyatt Graham, Harrison Johnson, Thomas King Jr., Declan Kyzar, Jace LeBlanc, Blake Madden, Connor McFadden, Madison Moore, Joshua Pace, Isabella Pappas, Danny Pierre Jr., Emelia Rushing, Noah Rushing, Truitt Smith, Jasper Sykes, Zoey Taylor, Zaraiyna Wallace, Anna West, Emma West, Lizzie Wilson, Saylor Wilson, Kelsey Wright.
Fourth grade — Allie Alford, Ryder Ezell, Bodean Jones, Lilly Martin, Braylee Russell, Evie Smith, Reece Young.
Fifth grade — Artie Britt, Payton Delaughter, Olivia Delaune, Finley Holcomb, Jacie McFall, Lyam Nations, Jason Rushing, Hunter Skates, Paisley Smith, Lankston Vincent, Charlie Wallace, Kagan Young.
Sixth grade — Jaymz Asher, Bryson Boyd, Emilee Britt, Alivian Brown, Macie Dees, Adalynn Delaune, Gage Dyess, Caleb Fauver, Elyza Furlow, Casey Herring,Tanner Huey, Natalie Jones, Leeland Kelley, Zailey King, Gabriella Lewis, Brantley Madden, Kyleigh March, Miriam Myers, Marley Pepper, Tanner Reeves, Brantley Reynolds, Colton Rowe, Abigail Russell, Sawyer Smith, Winston Trout, Michael Uribe Segundo, Karleigh Wallace, Calan Whittington, Alaina Wilson, Jacey Woodall, Haylen Yawn.
Seventh grade — Carlee Britt, Addison Hershberger, Caden Hobkirk, John Michael Joffrion, Riley Lofton, Hunter Martin, Rhyder Martin, Kiyah Orcutt, Zoey Spring, Kenzie Tabor, Kentleigh Vanderford.
Eighth grade — Ava Arnold, Madelyn Bowman, Ashlyn Bynum, Emily Carpenter, Julianna Cook, Cody Dillon, Ty Dyess, John Grice, Tucker Griffith, Danzea Holloway, Alexis Jordan, Avery McEwen, Zaniah Newton, Dylan Prestridge, Kalei Quintela, Emma Rakes, Charleigh Wallace, Isabelle Woodall.
Ninth grade — Kodi Arnold, Hadin Campbell, John Luke Gennaro, Blake Rowe, Maci Smith, Louralye Torres, Haley Whittington.
10th grade — Brady Anders, Avion Brown, Matthew Calhoun, Paytin Chappell, Gabriella Delaune, Dayle Easley, Dekaylie Frost, Lexi Furr, Easton Goodson, Parker Greer, Kylie Jarancik, Hayden Marcengill, Riley K. Martin, Trysten McCaffery, Hayden McDowell, Gavin Porter, Abby Seay, Logan Smith, Noah Smith, Kimber Underwood, Robert Waldrop, Jamyah Williams.
11th grade — Nataly Brewer, Elizabeth Burton, Braxton Davis, Kaleigh Davis, Brody Dillon, Lexi Ferguson, Zachary Fuller, A’niah Gordon, Baleigh Griffith, Caroline Hedgepeth, Larry Hilson Jr., Alissa Jones, Eli McEwen, Joshua McKenzie, Adleigh Myers, Tucker Parsons, Ryleigh Purdy, Hedrick Redd, Ashlyn Smith, Hailey Smith, Jackson Smith, Camryn Spring, Chloe Sterling, Layton Sullivan, Kaylee Wallace.
12th grade — Korben Altman, Abby Arnold, Brooklyn Calhoun, Parker Campbell, Jake Dalafave, Abigail Davis, Joseph Dusset III, Dereon Eley, Gabe Gennaro, Anna Jones, Alexis March, Joseph Martin Jr., Emry Moak, Taylor Myers, Jalia Pittman, Emaleigh Privatte, Kamryn Robbins, Amias Smith, Destiny Smith, Yedith Uribe, Lainie Verdun, Pierce Whittington, Raney Whittington.