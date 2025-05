SMCC announces spring grads, honor roll students Published 5:00 pm Tuesday, May 20, 2025

Southwest Mississippi Community College has announced its official lists of graduates and honor roll students for the spring 2025 semester. Students who earned a grade-point average of 3.5 or higher on a schedule of at least 15 hours are named to the Dean’s List; those with a 4.0 GPA are named to the President’s List.

GRADUATES

Bogue Chitto — Rayden Conerly, Joseph Dark, Mason Bradley Davis, Lindsey Joyce Greer, Cameron R Johnson, Jason Bryce Leblanc, Gavin Tate Leggett, Alyssa Nicole Lynch, Derinesha Shandria Mobley, William Chance Ramshur, Kallion Ra’Von Stewart, Dylan Nicholas Tarver

Brookhaven — Adacia Breanna Brooks, Jamie Adams Brown, Samarion Ty’Quez Collins, Trisha I Etheridge, Mary Katharine Gray, Arianna A Howell, Takhya Amia Eastlon Hunt, Jermecia Danielle Jones, Alyssa Su-Anne Leggett, Jacob Smith Meilstrup, Jearod Lafrancis Stewart, Kenystee Shantiana Washington, Kassidi Lauren Watts

Crosby — Tahja Senay Thompson, Gregory Lorenzo Woodard Jr.

Gloster — Silas D Cook, Adrionna Reonta Hall, Jaden Charles Morris, Sekoya Temani Smith

Hazlehurst — Roy Lee Darden

Jayess — Reagan Alexis Carney, Rylea Alyssa Carney, Luke William Dickerson, Regeana Samoune Jones, Morgan D Keen, Jacob Rex McKinney, Abbey Lee Pevey, Chasity Michelle Reid, Destiny Zyrielle Simmons, Jacob Trint Thames, Shelby Alayne Travis, Willie John Verdin II, Shane Douglas Wiggins

Magnolia — Jershellia Treola Brumfield, Benjamin McArthur Carter, Tucker Randall Chapman, Kearia Adtreece Dawson, Brantley Dwayne Dunaway, Bailey Nicole Fortenberry, Shelby Nicole Fortenberry, Michael Paul Gaudin, Breanna Michelle Godbold, Connor John Hartzog, Zykevious Jackson, Zakevious M James, Keiara Rasha Martin, Sheena Faye May, Skyler Raye Meyers, Theodore Jacob Miller, Alecia Marie Mitchell, Rebecca Gayle Morgan, Jara Sanae Smith

McCall Creek — Austin Taylor Burris, Daylen Lamon Thomas

McComb — Zy’Kevious Jo’Runtez Allen Jr., Makabryth Brook Baker, Jalyn Bates, Travel Jveon Bates, Hayden James Biggart, Cynthia Maria Brumfield, Lauren Brooke Campbell, Gabrielle Marshayia Carr, Ladarrius T Chester, Ashlee Rembert Davis, Lorelai Brooke Davis, Evelle Dillon, Janelle Elzy, Troy Austin Freeman, Alexis Frith, Liberty Alexia Gillihan, Chiquita Renee Handy, Haley Nicole Heard, Hilda L Heard, Travon Mitchell Hood, Se’Bryana Lashae James, Kendric Shurone Johnson Jr., Dwight Delvante Lee, Jamari Jerome Lee, Titus Da’Brian Lenard, Erick Baldemar Martin, Shanti Ta’Zhane McGowan, Ashley Marie Mullins, Alisha Machaela Murray, Jordyn Elise Nellum, Patrick Knox Parker, Shawna C Peavy, Jesse F Phillips, Kylen Ray Reeves, Cornelius Tramayne Robertson Jr., Kavon C.M. Ross, Daniel Scott, Seth R. Simpson, Georgia Lynn Smith, Leah Claire Sterling, Levi Asher Sterling, Araya Marie Taplin, Thailyer Rickeedric Travis, Kaylea Brynn Wagner, Ashley Maire Wall, Danielle Leigh Wallace, Jatavious Zykwon Wallace, Wyatt Barr Ward, Jazzmine Imani Watts, Chyna D’Ajah Williams, Rayneisha Lashe Wilson

Meadville — Dudley Parker Wilkinson, Niyla Arie Wright

Monticello — Ariel Davis, Lydia Hannah McKennon

Osyka — Christopher Lee Baughman Chris, Ashlyn N Brewer, Dustin James Clark, Ja’Kyla Allysia Daniels, Blayne Paul Delette, Joseph Daniel Fortenberry, Autumn Renee James, Kaitlyn Elise Rimes, Avery Lyn Spencer

Roxie — Ja’Kya Thai’Chonique Brown

Ruth — Mallory Brooke Ard, Kinley Danielle Coleman, Hunter Givens, Guy Braden Paulk

Silver Creek — Lasaron M Stanfield

Smithdale — Kara Beth Addison, Spencer Harrison Bowman, Christopher Lee Carraway, Madison Lea Carraway, Kayla Elise Eby, Brent Michael Fleming, Rachel Elizabeth Hood, Dylan Samuel Jones, Briana Lei Lowery, Tre’Sean Markevious Robinson, Braden Lee Walker, Drew Bradlee Wilson

Sontag — Donnie Lee Foster III

Summit — Bailey Michelle Arnold, Demarcus Markeith Bennett, Erin K Blalock, Kanetra Olivia Brumfield, Isabella Grace Bryant, Cole Michael Caire, Logan Anthony Chalk, Kailey Janell Crawford, Alaia Rhiannon Crossley, Montayviah Angelyn Davis, Raynie Nicole Dunaway, Annabella Rose Gaskin, Lacourtney Hackett, Dawn Arlene Hamilton, Burke Rushton Haney, Eric James Harvey, Camron Shemell James, Ramirez Ovierre Jennings, Blake Wayne Lawrence, Luisabel Leyva, Brittney Alexis Marsalis, Ava Grace Moran, Bre Noelle O’Brien, Jasmyne Leigh Raborn, Blaine Edward Reeves, Jeb Rollin Robison, Ann Marie Singley, Zoe Elaine Smith, Abigail Leann Thomas, Joshua Tanner Thornhill, Tanner Hurst Wilson

Wesson — Matthew Patrick Brister, Brandy L Jackson, Jaiden Elyse Johnson

PRESIDENT’S LIST

Bogue Chitto — Mary Claire Johnson, Jason Bryce Leblanc, Mallory Nicole Martin, Samia Patrice Tate, James Colby Terrell

Brookhaven — Alyssa Su-Anne Leggett, Kassidi Lauren Watts

Hazlehurst — Nery Orlando Hernandez

Jayess — Isabella Nicole Conn, Abbey Lee Pevey, Shelby Alayne Travis

Magnolia — Lauren Ann Coon, Noah Donovan Crawford, Bryant Kalil Dillon, Michael Paul Gaudin

McCall Creek — Madelyn G Spring

McComb — Jasmyn Monique Adams, Henry Keith Brewer, Keelie Jordan Callihan, Erinesha Lekela Chisholm, Kate McDaniel Clements, Lorelai Brooke Davis, Olivia Faith Ellison, Qytishiya Oliviayanna Francis, Daniel Holifield, Andrew Howe, Qualisa B Hughey, Keira Faith Jenkins, Cedasia Keaira Martin, Jesse F Phillips, Kylen Ray Reeves, Kavon C.M. Ross, Josi Annalise Spears, John Martin Tucker, Kaylea Brynn Wagner

Meadville — Meagan Grace Arnold

Monticello — Lydia Hannah McKennon, Jennifer Renea Showers

Osyka — Amber N McAlister, Ella Claire Pattie

Roxie — Camren Eliza Strittman

Ruth — Kinley Danielle Coleman, Hobson Todd Rutland

Smithdale — Kara Beth Addison, Thomas Bailey Boyd, Andrew Blake Carraway, Jamie Zeke Farling, Rachel Elizabeth Hood, Ana Christine Wicker

Summit — Tyteyanna A’Nayah Barnes, Ruth Lewis Bishop, Justin Shade Cole, Jayde Alexa Fortenberry, Lily Faith Gaskin, Dawn Arlene Hamilton, Kaylee Nicole King, Skylar Justice McDaniel, Sergio Zanorano Rius, Abigail Leann Thomas, Britton Andrew Vine

Wesson — Caden Scott White

DEAN’S LIST

Bogue Chitto — Mason Bradley Davis, Emily Danielle Edmonson, Corey Nathaniel Gatlin, Carson David Greer, Alyssa Nicole Lynch

Brookhaven — Casey Ryan Bass, Sydney Kay Britt, Jamie Adams Brown, Samarion Ty’Quez Collins, Trisha I. Etheridge, Kaitlyn A. Golmon, Takhya Amia Eastlon Hunt, Leslie Ann James, Zachary M. Moore, Matthew Jameson Newman

Bude — Da’Shara Sharnai Hannon, Jessie Marie Lee

Jayess — Reagan Alexis Carney, Rylea Alyssa Carney, Luke William Dickerson, Jacob Trint Thames, Devin Charles Williams

Magnolia — Benjamin McArthur Carter, Camden D. Donaho, Shelby Nicole Fortenberry, Stephen Douglas McKinley, Skyler Raye Meyers, Rebecca Gayle Morgan, Shakira Danielle Williams

McComb — Amber Alexis Bass, Hayden James Biggart, Patrick Oneal Brumfield, Logan Scott Coker, Tedkya Cotton, Madison Grace Cutrer, Evelle Dillon, Liberty Alexia Gillihan, Chiquita Renee Handy, Qishanti Shamiah Martin, Ca’Lis Tebria McGowan, Baylor Luke Moreno, John Alexander Morrilly, Adryana Elizabeth Newsom, Tykeria Monae Quin, Tykevious Ladell Robertson, Jazzmine Imani Watts, Chyna D’Ajah Williams, Tashara Nicole Youngblood

Meadville — Savannah Gracelynn Arnold, Daegan Ashley McManus

Osyka — Zhyrieal Ard, Christopher Lee Baughman, Ja’Kyla Allysia Daniels, Autumn Renee James

Roxie — Ja’Kya Thai’Chonique Brown

Silver Creek — Rachel Hannah Martin

Smithdale — Christopher Lee Carraway, Madison Lee Carraway

Summit — Jax Robinson Albritton, Ja’Kevia Bell, Lainey Blayke Boyd, Kanetra Olivia Brumfield, Ty Ross Deshotel, Jacie Ashlyn Douglas, Kylie Elizabeth Dunaway, Annabella Rose Gaskin, Kody Levi Hewitt, Brad Dustin Holmes, Alexys Howe, Ramirez Ovierre Jennings, Jacey Lee Jones, Blake Wayne Lawrence, Jay Conner Magee, Parker Lane Miller, Brantley Simmons Newman, Jeb Rollin Robison, Hardeep Singh, Madrine Elizabeth Scott Thompson, Ashlynn Denise Troutman, Walker R. Whatley, Owen Miles Wicker

Wesson — Linda Grace Dunn, Jaiden Elyse Johnson